Australische Hosking aan het feest in Noorwegen, D'hoore verliest trui

19/08/17 - 21u15 Bron: Belga

Jolien D'hoore op archiefbeeld. © TDW.

Ronde van Noorwegen Chloe Hosking (Ale Cipollini) heeft de tweede rit in de Ronde van Noorwegen (World Tour) gewonnen. De Australische haalde het na 140,4 km in Fredrikstad in een massasprint voor Marianne Vos en Ellen van Dijk. Jolien D'hoore werd vierde. Vos neemt de leiderstrui over van onze landgenote. De wedstrijd werd ontsierd door een brug die op vijf km van de finish werd opgehaald waardoor de vluchters hun ontsnapping in de kiem zagen gesmoord.

Marianne Vos maakte in deze etappe haar intenties duidelijk en greep de bonificatieseconden onderweg waardoor ze virtueel leider werd in het klassement. De rit zelf bood slechts in de lokale rondes een beetje spektakel toen een groepje van vier wegreed uit het peloton.



Leah Kirchmann, Mieke Kröger, Rossella Ratto en Katarzyna Pawlowska muisden er vanonder en sprokkelden een bonus van zo'n 45 seconden bij elkaar. Een tegenaanval werd nog opgezet vanuit het peloton, maar zonder succes. Toen het kwartet de laatste ronde inging, hadden ze nog steeds 32 seconden voorsprong.



Een mooie bonus, want in het peloton duurde het lang vooraleer de organisatie er kwam in de achtervolging. De voorgift zakte weliswaar naar zo'n 20 seconden op vijf km van het eind, maar het zag er niet slecht uit voor de vier. Tot een brug opeens roet in het eten strooide. Het kwartet moest halt houden toen die werd opgehaald, ook het peloton moest voet aan grond zetten.



Na enkele minuten oponthoud ging de brug opnieuw naar beneden, maar de vier kregen hun bonus niet omdat op het moment van het incident hun voorsprong geen halve minuut bedroeg en dat is het minimum volgens de regels. Iedereen vertrok dus tegelijkertijd, een massasprint kwam er aan. Omdat de finish midden in de stad lag, was het een vrij technisch aankomst met veel bochten en brak het peloton in stukken. Jolien D'hoore zat iets te ver om de sprint aan te zetten, Hosking sprintte naar de zege voor Vos die wel de nieuwe leider is.