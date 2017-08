Donderdag nog reserve bij BMC, vandaag al meteen winnaar: Loïc Vliegen mist debuut in grote ronde niet

Marc Ghyselinck

19/08/17 - 21u01

Vliegen hier rechts van Nicolas Roche. © TDW.

Vuelta Alsof hij het al honderd keren had gedaan nam Loïc Vliegen (23) in de arena van Nîmes het applaus in ontvangst dat hem en zijn acht ploegmaats bij BMC te beurt viel voor het winnen van de ploegentijdrit in de Vuelta. Donderdag maakte Vliegen nog niet eens deel uit van het BMC team voor de Ronde van Spanje. Maar toen vloog Samuel Sanchez tegen de dopinglamp en zag de week van Vliegen er plots helemaal anders uit.

Het succes was niet helemaal compleet. BMC verzamelde in de ploegentijdrit alle truien. Maar die trui als beste jongere moest Loïc Vliegen toch aan Bob Jungels van de concurrerende QuickStepploeg laten. Haast twee minuten nadat Rohan Dennis als eerste van zes BMC-coureurs de finishlijn overschreed en daardoor de eerste leider werd in de Vuelta, bereikte Loïc Vliegen de aankomst van de ploegentijdrit. En dat kwam niet, zegt Vliegen, omdat hij niet harder kon. "We moesten niet met negen arriveren. Het was beter om met zes, zeven renners de finale te rijden dan met alle negen. Zeker op een bochtig en technisch parcours als hier in Nîmes." En zo gebeurde. Het werk van Loïc Vliegen zat er gisteren op na 7,3 van 13,7 kilometers, nadat het BMC team over het kleine hellinkje van derde categorie was gegaan. "Op die helling heb ik de laatste keer overgenomen. Daarna heb ik de anderen laten gaan." Je kunt niet alles willen. Donderdag trainde hij nog gewoon op zijn fiets in de buurt van Luik. En gisteren werd hij al meteen etappewinnaar in de Vuelta, in zijn debuut in een grote ronde. "Ik ben erg blij dat ik naar hier ben gekomen", zei Vliegen een beetje overbodig. "Ik zou ook niet weten hoe ik beter aan mijn eerste grote ronde moet beginnen, dan met een overwinning."

Vliegen tekende drie jaar geleden al bij BMC. Van onwennigheid tussen geroutineerde ploegmaats als Rohan Dennis of Tejay van Garderen was er dus helemaal niets te merken. Van stress evenmin. Zelfs als kon BMC het zich zaterdag niet permitteren om te verliezen. De specialiteit Team Time Trial (ploegentijdrit) is een erezaak voor BMC. De strijd met QuickStep wordt hard gevoerd. De ploeg van Patrick Lefevere werd in de straten van Nîmes op zes seconden gereden. De trui van beste jongere voor Bob Jungels was de enige trofee die QuickStep door BMC werd gegund.



En wat verder die stress betreft: "Ik ben niet slecht als tijdrijder, maar ik ben ook geen specialist", zegt Vliegen. "Natuurlijk is een ploegentijdrit altijd een beetje stresserend. Je bent bang om verkeerd te doen. Vooral op een parcours als dit, dat erg technisch is, met veel bochten. Je mag geen fouten maken in de bocht. Als je wel een fout maakt, betaalt de hele ploeg ervoor en dan komt het toch op jouw nek terecht. Dat zorgt wel voor druk, ja. Maar alles is goed gegaan."



Of hij zondag aan de bak moet om de leiderstrui van Dennis te verdedigen? Loïc Vliegen dacht van niet. "We zijn hier niet voor het klassement, daar hebben we hier in deze Vuelta de klimmers niet voor." Rohan Dennis zelf maakte er ook geen punt van. De Australiër leek na afloop van de TTT nog altijd ongelukkig over zijn vroege opgave in de Giro, waar hij wel degelijk met klassementsambities was gestart. Dat is in de Vuelta niet zo. Vliegen zelf? "Ik ben hier om te leren. Zonder stress. En ik probeer om Madrid te halen. Als jonge renner die debuteert in een grote ronde is dat al heel wat. Als ik Madrid haal is het doel bereikt."



Samuel Sanchez, de man die na een positieve dopingtest voor het grote rondedebuut van Vliegen heeft gezorgd, is verder geen onderwerp van gesprek meer voor Vliegen. "Wat er gebeurd is, is zijn probleem", zegt de jonge Belg. Rohan Dennis leek iets meer mededogen te hebben. "Het nieuws kwam toch als een schok. Je hoort dat het in andere teams gebeurt, je denkt nooit dat het in je eigen team zal voorvallen. Het is surrealistisch. Maar we kunnen hem nog niet veroordelen. Niet voor de uitslag van het B-staal bekend is. Hopelijk spreekt dat de A-test tegen en is het allemaal niet zo erg geweest."