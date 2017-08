D'hoore sprint naar dagzege en leiderstrui in Noorwegen

Door: redactie

18/08/17 - 18u44

© rv.

video Jolien D'hoore heeft de eerste rit in lijn in de Ronde van Noorwegen (World Tour) gewonnen. De Belgische kampioene van Wiggle High5 sprintte na 101,5 km van Halden naar Mysen naar de zege voor de Australische Gracie Elvin (Orica-Scott) en de Luxemburgse Christine Majerus (Boels-Dolmans Cycling Team). Dankzij de bonificatieseconden neemt ze ook de leiderstrui over van Ellen van Dijk, die gisteren de proloog won.