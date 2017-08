Raul Alarcon pakt eindzege Ronde van Portugal, tweede ritwinst voor Gustavo Veloso

Door: redactie

15/08/17 - 19u59 Bron: Belga

© epa.

De 31-jarige Spanjaard Raul Alarcon (W52/FC Porto) heeft dinsdag de eindzege in de 79e Ronde van Portugal (2.1) op zak gestoken. De overwinning in de tiende en laatste etappe, een individuele tijdrit over 20,1 km in en rond Viseu, ging naar zijn ploeg- en landgenoot Gustavo Cesar Veloso.

Veloso, die eerder ook de vijfde etappe won, legde de tijdrit af in 26:00. Daarmee was hij 15 seconden sneller dan Alarcon. Alejandro Marque (Sporting Clube de Portugal/Tavira) vervolledigde het Spaanse podium op 18 seconden.



Dankzij zijn tweede plaats liep Alarcon 52 seconden uit op zijn Portugese ploeggenoot Amaro Manuel Antunes, die wel zijn tweede plaats consolideerde (op 1:23 van de eindwinnaar). De Spanjaard Vicente Garcia De Mateos (Louletano-Hospital de Loulé) is derde in de eindstand op 5:25.



Alarcon is op de erelijst de opvolger van de Portugees Rui Vinhas, die vorig jaar eveneens voor W52 reed. Toen werd Alarcon vierde in de Ronde van Portugal.



Lees ook 41-jarige Rui Sousa zegeviert in zesde rit Ronde van Portugal

Gustavo Veloso pakt winst in vijfde etappe Ronde van Portugal

Bryan Alaphilippe (broer van) boekt eerste profzege in Ronde van Portugal