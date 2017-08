Fransman Gesbert wint eerste rit, Gianni Vermeersch eindigt als vierde

Door: redactie

15/08/17 - 18u29 Bron: Belga

Elie Gesbert in de voorbije Tour. © photo news.

Ronde Limousin

Elie Gesbert (Fortuneo-Oscaro) heeft de eerste etappe in de Ronde van de Limousin (Fra/2.1) op zijn naam gezet. De 22-jarige Fransman bleef na 168 kilometer tussen Panzaol en Rochechouart in een sprint zijn landgenoot Flavien Dassonville (HP BTP-Auber 93) voor. De Nederlander Mathieu van der Poel (Beobank-Corendon) vervolledigde het podium, voor zijn ploeggenoot Gianni Vermeersch.



Gesbert voert na zijn winst in de eerste rit uiteraard de stand aan. De tweede van vier ritten brengt de renners woensdag van Furasac naar Le Maupuy Les Monts de Guéret over een afstand van 185,8 kilometer.