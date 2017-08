Landa: "Heb nog geen idee voor welk team ik volgend jaar rijd, verlengd verblijf bij Sky is mogelijk"

DM

Mikel Landa heeft zich uitgelaten over zijn toekomst, maar die blijft vooralsnog onduidelijk. De vierde uit de afgelopen Tour staat in de belangstelling van meerdere teams en zou zelfs rond zijn met Movistar. Landa zelf blijft evenwel mist spuien: "Eén ding is zeker, ik wil niet meer knechten voor iemand anders."

Mikel Landa gooide hoge ogen met zijn werk voor kopman Chris Froome in de afgelopen Ronde van Frankrijk. De 27-jarige Bask eindigde zelf als vierde en haalde net na de Tour zijn gram met een indrukwekkende zege in de Ronde van Burgos.



De Spanjaard toonde zich eerder al niet weigerachtig tegenover een vertrek bij Team Sky. Waar zijn toekomst dan wel ligt, wil de Spaanse klimmer niet vertellen. "Ik heb nog nergens getekend. Er liggen heel wat opties op tafel, maar ik beslis pas later wat ik zal doen."



Landa keerde zopas terug van een criterium uit Kazachstan en stond bij Cycling News even stil bij zijn toekomst. "Ik weet helemaal nog niet voor welk team ik volgend jaar rijd. Een verlengd verblijf bij Sky is zeker ook niet uitgesloten."



Ondanks de nadrukkelijke interesse van Movistar zijn ook nog andere teams in de running. Zo zou ook Astana wel oren hebben naar een overgang van de vierde uit de Tour. Eén ding is evenwel zeker: "Ik wil niet meer knechten voor iemand anders. Ik wil mijn eigen kansen gaan in de wedstrijden die ik er zelf mag uitpikken."