Neoprof Quick-Step komt dit seizoen niet meer in actie na valpartij in Ronde van Polen

14/08/17 - 16u48 Bron: Belga

Maximilian Schachmann zal dit seizoen niet meer in actie komen. De 23-jarige neoprof liep begin deze maand enkele breuken op in het hielbeen van zijn rechtervoet toen hij in de vijfde etappe van de Ronde van Polen ten val kwam. Dat heeft zijn team Quick-Step Floors vandaag bekendgemaakt.

Vorige week vrijdag ging de Duitser onder het mes in Hamburg, eerder was een operatie niet mogelijk door de zwelling. Schachmann gaat een lange revalidatieperiode tegemoet. Als alles goed verloopt, kan hij in december mee op teamstage gaan ter voorbereiding van het nieuwe seizoen.



"Natuurlijk is dit een grote ontgoocheling", stelt Schachmann. "Hoewel ik in Polen nog niet 100 procent was, voelde ik dat ik steeds meer in vorm geraakte. Dit is geen ideale situatie, maar ik laat die blessure me niet demoraliseren. Ik ben gemotiveerd om terug te keren."