Rigoberto Uran drie jaar langer bij Cannondale-Drapac

Bewerkt door: PL

14/08/17 - 16u50 Bron: Belga

© photo news.

De Colombiaan Rigoberto Uran, de nummer twee van de voorbije Tour de France, heeft zijn overeenkomst bij Cannondale-Drapac met drie seizoenen verlengd. Dat bevestigt Slipstream, de Amerikaanse holding achter het team. Momenteel heet het team nog Cannondale-Drapac, maar het is onzeker of dat ook volgend seizoen zo zal zijn.

"Ik ben heel gelukkig bij het team", stak Uran van wal. "De omgeving ligt me en ik heb plezier zowel op de fiets als daarbuiten. Een contract van drie seizoenen biedt me veel zekerheid. Het team steunt me bovendien in mijn opzet om volgend seizoen alles op de Tour te zetten. Die wil ik volgend jaar winnen."



De 30-jarige Uran was aan zijn tweede jaar bij Cannondale bezig. Voordien verdedigde hij ook al de kleuren van Unibet (2007), Caisse d'Epargne (2008-2010), Sky (2011-2013) en Quick-Step (2013-2015). Bij Cannondale rijden met Sep Vanmarcke en Tom Van Asbroeck ook twee landgenoten.



De Colombiaan behaalde naast zijn tweede plaats in het eindklassement van de Tour ook etappewinst in rit 9. Eerder in zijn carrière werd hij al tweemaal tweede in de eindstand van de Giro (2013 en 2014), pakte hij een gecontesteerde zilveren medaille tijdens de wegrit op de Spelen in Londen (2012) en won hij de GP van Québec (2015).