Fuglsang (Astana) breekt in comebackwedstrijd alweer zijn sleutelbeen

De Deense wielrenner Jakob Fuglsang (Astana) heeft tijdens een criterium voor eigen volk in Herning zijn linkersleutelbeen gebroken.

De 32-jarige Fuglsang zal morgen al in het ziekenhuis van Herentals geopereerd worden door dokter Toon Claes, bevestigt Astana op de ploegwebsite.



Voor Fuglsang was het criterium zijn eerste wedstrijd sinds de Ronde van Frankrijk. Daar moest hij na een val opgeven met kleine breukjes in zijn polsgewricht en spaakbeen.



De Deen won dit seizoen twee ritten en het eindklassement in het Critérium du Dauphiné.