Boom legt onze landgenoten na prangend slot in de luren

Door: redactie

11/08/17 - 16u37

© TDW.

BinckBank Tour Lars Boom heeft de vijfde etappe in de BinckBank Tour op zijn naam geschreven. De Nederlandse ex-veldrijder sprong in de voorlaatste kilometer weg uit een fel uitgedunde kopgroep. Na 164,9 kilometer finishte Peter Sagan als tweede en Greg Van Avermaet werd derde in Sittard-Geleen. Lars Boom neemt meteen ook de leiderstrui over van de Zwitser Stefan Küng, maar moet wel 1.000 Zwitserse frank op tafel leggen voor zijn opvallend zegegebaar.

Jenthe Biermans, Kevin Van Melsen, Petr Vakoc, Michael Hepburn, Gediminas Bagdonas, Elmar Reinders en Piet Allegaert zorgden voor de vlucht van de dag. Vooral de laatste twee hadden alle baat bij een vroege vlucht om punten te sprokkelen voor het klassement van de strijdlust. Daarin totaliseerde Allegaert, getooid in de groen-zwarte leiderstrui, 48 punten. Net tien punten meer dan Elmar Reinders die als tweede volgde in de tussenstand. De vluchters boekten een maximale voorsprong van 4:30.



De opeenvolging van hellingen zorgde voor nervositeit in het peloton met valpartijen tot gevolg. Onder impuls van de mannen van Sunweb werd de grote groep op een lint getrokken. Hierna ontstond er een breuk en vormde zich een achtervolgende groep van zowat 60 man. Piet Allegaert was dan reeds als eerste doorgekomen tijdens de tussensprint, gevolgd door Elmar Reinders. Net voor het ingaan van de laatste plaatselijke ronde, van 38,8 kilometer, reed leider Stefan Küng lek en verloor voeling met het eerste gedeelte van het peloton. Küng moest zo in de achtervolging op zijn naaste belagers voor de leiderstrui en kreeg daarvoor de steun van onder andere zijn teamgenoten Michael Schär, Manuel Quinziato en Nathan Van Hooydonck en een delegatie van Katusha-Alpecin die ook de aansluiting wilden verwezenlijken.



In de kopgroep was er op 22 kilometer van het einde ook onrust met een aanval van Hepburn en Vakoc. Achter deze twee smolt op 20 kilometer van de finish alles samen. Vakoc en Hepburn zongen het nog uit tot na de 'Gouden Kilometer', terwijl Wout van Aert werd teruggeslagen met een lekke achterband. De twee leiders kregen op 13 kilometer van het einde versterking van Tim Wellens, Alexis Gougeard en Michael Valgren Andersen. Het peloton volgde op een handvol seconden en een eerste gedeelte daarvan sloot aan bij de kopgroep.



Meteen was er opnieuw reactie. Peter Sagan himself gaf op 10 kilometer van de eindmeet het volle pond. Küng was opnieuw achterop geslagen. Een groep met dertien renners vormde de kop van de wedstrijd met Peter Sagan, Tom Dumoulin, Sep Vanmarcke, Oliver Naesen, Alexis Gougeard, Jasper Stuyven, Tim Wellens, Petr Vakoc, Lars Boom, Danny van Poppel, Michael Valgren Andersen, Jasha Sütterlin en Jan Bakelants.



Met nog zes kilometer voor de boeg sloten ook Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet, Jens Keukeleire en Andre Greipel aan bij dit gezelschap. In volle finale volgde de ene uitvalspoging de andere op. Lars Boom trok alleen de slotkilometer in en zong het uit tot op de finish. Vanaf morgen worden de twee laatste ritten van de BinckBank Tour in ons land afgewerkt. Zaterdag is er de etappe tussen Riemst en Houffalize. De Belgisch-Nederlandse rittenkoers wordt zondag afgesloten met de etappe tussen Essen en Geraardsbergen. Dan kennen we de opvolger van de Nederlander Niki Terpstra. Lees ook Benjamin Declercq geeft met pijn aan de knie op in BinckBank Tour

Theuns wint pittig sprintje in BinckBank Tour, Merlier knap derde

Planckaert moet met pijn aan de schouder opgeven in Binckbank Tour © belga.

"Mensen voor wie het gebaar bedoeld was, zullen het wel begrijpen" Lars Boom schudde op het 'Tom Dumoulin Bike Park', in Sittard-Geleen, na de vijfde etappe van de BinckBank Tour een pak frustratie van zich af. Het werd de eerste zege van de Nederlander dit seizoen. De laatste keer dat Boom het zegegebaar kon maken dateert al van 4 augustus 2015 toen hij de openingsetappe van de Ronde van Denemarken op zijn naam kon schrijven. Toen nog in het shirt van Astana.



"Ik schudde aan de eindmeet een pak agressie van me af en overlaadde me daarna onmiddellijk met heel veel blijdschap", stak Boom van wal. "De mensen waarvoor ik dat gebaar maakte, weten wel wat ik bedoel en weten ook voor wie het is. Het voorjaar was inderdaad niet wat ik verhoopte en ik werd net geen Nederlands kampioen."



De eindwinnaar van de Eneco Tour van 2012, de vroegere naam van de BinckBank Tour, leek in eerste instantie de juiste slag gemist te hebben toen het peloton in twee stukken brak. "Het ging er toen heel hectisch aan toe", vervolgde Boom. "Ik zat opgesloten achter een valpartij en net op dat moment werd de gashendel vooraan helemaal opengetrokken. Ik was toen niet mee. Gelukkig reed Stefan Küng lek en kon ik door het werk van de mannen van BMC, die er alles aan deden om hun leider terug naar de kop van de wedstrijd te brengen, ook mijn plaatsje vooraan innemen. Daarna trokken we met een leuk groepje in de aanval. Op twee kilometer van het einde vond ik mijn moment gekomen om te gaan. Sagan zat daar als tweede geplaatst, dus verwachtte iedereen dat hij het gat zou dichten. Dat gebeurde gelukkig niet en zo pak ik de dubbel, ritwinst en de groene leiderstrui. De etappe zondag ligt me wel. Ik moet me wel eerst nog door die van morgen zien te knokken." © belga. © belga.

Stand na 5e rit: 1. Lars Boom (Ned/TLJ) de 685.3km in 15u23:17 (gem. 44.53454km/u)



2. Peter Sagan (Slk/BOH) op 0:02



3. Stefan Kung (Zwi/BMC) 0:03



4. Maciej Bodnar (Pol/BOH) 0:07



5. Tom Dumoulin (Ned/SUN) 0:08



6. Soren Kragh (Den/SUN) 0:11 *** 7. Yves Lampaert (Bel/QST) 0:15



8. Matthias Brändle (Oos/TFS) 0:17 *** 9. Tim Wellens (Bel/LTS) 0:19 *** 10. Edward Theuns (Bel/TFS) 0:20