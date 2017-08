Indrukwekkende Teuns illustreert hoogvorm in openingsrit Arctic Race

XC

10/08/17 - 18u12

© rv.

video Naast Edward Theuns heeft vandaag ook Dylan Teuns het zegegebaar mogen maken. De 25-jarige Belg van BMC won namelijk de openingsrit van de Arctic Race of Norway. Na een etappe over 156,5 kilometer tussen Engenes en Narvik klopte onze landgenoot met overmacht de Noor August Jensen en de Italiaan Andrea Pasqualon (Wanty Groupe-Gobert) in een langgerekte spurt.

Teuns is meteen ook de eerste leider van de vierdaagse rittenkoers in Noorwegen. Met Olivier Pardini (4de) en Eliot Lietaer (8ste) stonden nog twee Belgen in de top tien van de daguitslag.



Voor Teuns is het zijn vierde ritzege in minder dan drie weken tijd. Eerder won hij twee etappes in de Ronde van Wallonië en een rit in de Ronde van Polen. De Limburger kaapte ook de eindzege weg in beide rittenkoersen.