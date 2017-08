Astana versterkt rangen met Davide Villella: "Heel wat potentieel voor klassiekers"

Bewerkt door: MH

10/08/17 - 10u57 Bron: Belga

Davide Villella © photo news.

De Italiaanse renner Davide Villella heeft een contract voor twee jaar ondertekend bij het Kazachse WorldTourteam Astana. Dat is vandaag bekendgemaakt.

De 26-jarige Villella werkt momenteel zijn vierde seizoen bij Cannondale-Drapac af. Vorig jaar won hij de Japan Cup en werd hij vijfde in de Ronde van Lombardije. In de Ronde van Baskenland ging hij in 2014 met de bergtrui naar huis.



"Davide is een jonge renner met heel wat potentieel voor de klassiekers. Dat heeft hij vorig jaar bewezen in Lombardije", zegt Astanamanager Alexandr Vinokourov. "Bij Astana zal Villella zijn kansen krijgen in eendagskoersen en rittenwedstrijden."