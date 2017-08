Sagan kaapt tweede ritzege weg in traditionele spurtetappe naar Ardooie

Dries Mombert

De derde etappe in de BinckBank Tour is een prooi geworden voor Peter Sagan. In een tocht over 185 kilometer tussen Blankenberge en Ardooie toonde de wereldkampioen zich met overmacht de beste, voor Theuns en Barbier. De Zwitser Stefan Küng blijft leider, in het algemeen klassement heeft de BMC-renner een bonus van vier seconden op de Pool Maciej Bodnar.

De kroniek van een aangekondigde massasprint Met een biljartvlakke rit tussen Blankenberge en Ardooie dook de BinckBank Tour vandaag West-Vlaanderen in. Een traditionele etappe, die nu ook in de vernieuwde versie van de Eneco Tour voor het nodige sprintvuurwerk moest zorgen.



Vijf dappere vluchters probeerden tegen beter weten in het vaste scenario van de aangekondigde massasprint te omzeilen. De namen: Frederik Backaert (Wanty-Groupe Gobert), Kristijan Koren (Cannondale) Sander Cordeel (Veranda's Willems), Elmar Reinders (Roompot) en Piet Allegaert (Sport-Vlaanderen).



Ondanks een geoliede samenwerking raakten de vijf nooit buiten schot. Met een maximale toegift van vier minuten hield het peloton de teugels strak in handen. Een massasprint moest en zou over winst of verlies beslissen. © photo news.

Bisnummer voor Sagan, vier Belgen in top ien Backaert hield aan zijn avontuur nog 9 bonificatieseconden uit de Gouden Kilometer over, maar op zeven kilometer van de streep was ook zijn liedje uit. De gapende muil van het peloton schrokte de vluchters een voor een op en zo mocht Ardooie zich naar aloude gewoonte opmaken voor een massasprint.



Daarbij geen Timothy Dupont. Het speerpunt van Veranda's Willems werd door zijn team om disciplinaire redenen uit de wedstrijd gezet en daardoor was het bij de aankomst uitkijken naar andere Belgen.



Terwijl Sep Vanmarcke bij het ingaan van de laatste kilometer het asfalt kuste, gooide Edward Theuns zich in de finale jump naar een etappezege vol in de vuurlijn. Te laat zo bleek, want wereldkampioen Sagan was in die laatste meters allang gaan vliegen.



De Slovaak rondde zijn tweede etappezege met verve af. Theuns en Barbier eindigden op de dichtste ereplaatsen. Met Loic Vliegen (5e), Jonas Rickaert (7e) en Bert Van Lerberghe (9e) eindigden er naast Theuns nog drie Belgen in de top tien, van topsprinters Kittel, Greipel en Démare geen spoor in de daguitslag. .@RudiSelig coming in... #BinckBankTour pic.twitter.com/0bPwzPtnCh — CyclingHub (@CyclingHubTV) Wed Aug 09 00:00:00 MEST 2017 © photo news.