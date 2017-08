Veranda's Willems-Crelan haalt zegekoning Dupont om disciplinaire redenen uit koers

Bewerkt door: XC

Timothy Dupont (Veranda's Willems-Crelan) is vandaag in Blankenberge niet meer aan de start verschenen van de derde etappe van de BinckBank Tour. De Belgische zegekoning van 2016 is niet ziek of geblesseerd, maar werd door ploegleider Michiel Elijzen aan de kant gezet om disciplinaire redenen.