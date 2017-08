Straf: Remco Evenepoel (17) gaat in vier maanden van kapitein bij jonge Duivels naar topbelofte in de koers

SANDER VAN DEN BROECKE

Remco Evenepoel is 17 en één van de beloften van het Belgische wielrennen. Straf, want vier maanden geleden had hij nog nooit op een koersfiets gezeten. Remco was een voetballer, en wat voor één: kapitein van Anderlecht en van de jonge Rode Duivels. Toen daar voor hem geen plaats meer was, koos hij de sport van zijn vader.

Patrick Evenepoel was een goeie coureur, maar toen hij in 1989 prof werd, kon hij opeens niet meer mee. Jongens die hij er twee jaar eerder nog af reed, zoals een Gianni Bugno of een Michele Bartoli, vlamden hem los voorbij. Een mirakel was dat niet, ze zaten aan de epo. Evenepoel wilde dat spelletje niet meespelen en ging harder en harder trainen. Het was vechten tegen de bierkaai én spelen met zijn gezondheid. Na vier jaar - eerst bij Histor, dan bij Collstrop - kreeg hij hartritmestoornissen. De bekende hartchirurg Peter Brugada gaf hem het advies met topstort te stoppen. Patrick begon een bedrijfje in pleisterwerken, kreeg een zoon en die bleek ook goed in sport.



Dat werd al snel duidelijk: op z'n vijfde voetbalde Remco al bij Anderlecht, op z'n elfde werd hij er weggeplukt door PSV, na twee jaar haalde Anderlecht hem terug. De verdedigende middenvelder werd kapitein van zijn ploeg en van de jonge Duivels. Twee jaar lang speelde hij ongeveer elke minuut, hij droomde al van een profcarrière. Maar in november vorig jaar kreeg hij van Anderlecht te horen dat ze niet langer met hem door wilden gaan. Ook bij de nationale ploeg speelde hij zijn plaats kwijt. "Ik heb daar nooit één woord uitleg over gekregen", zegt hij. Jean Kindermans, hoofd opleiding bij Anderlecht, zucht eens: "Sommige dingen in het voetbal hebben geen uitleg nodig, die spreken vanzelf. Remco was gewoon net niet goed genoeg."



