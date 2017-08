Bryan Alaphilippe (broer van) boekt eerste profzege in Ronde van Portugal

DM

7/08/17 - 20u44 Bron: Belga

© epa.

De 21-jarige Bryan Alaphilippe (Armée de Terre) heeft de derde rit in de 79e Ronde van Portugal gewonnen. De jongere broer van Quick-Step-renner Julian bleef na 162 kilometer in een sprint op een licht hellende finish in Bragança de Letlander Krists Neilands en de Portugees Daniel Mestre voor en boekte zo zijn eerste profzege. De 31-jarige Spanjaard Raul Alarçon behield zijn leiderstrui.