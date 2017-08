Philippe Gilbert verlengt contract bij Quick-Step Floors

Door: redactie

7/08/17 - 12u54

© belga.

Philippe Gilbert heeft zijn contract bij Quick-Step Floors verlengd tot 2019. "Ik ben heel blij dat ik hier nog twee jaar langer kan blijven", klinkt het bij de winnaar van de Ronde van Vlaanderen. "Ik ben er zeker van dat ik nog grote wedstrijden kan winnen. Ik droom van Parijs-Roubaix en Milaan-Sanremo."

De 35-jarige voormalige wereldkampioen rijdt sinds begin dit jaar bij Quick-Step Floors en is er aan een bijzonder succesvol seizoen bezig, met winst in de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race als absolute uitschieters. Ook pakte hij het eindklassement in de Driedaagse De Panne-Koksijde en won hij een rit in de Ronde van Zwitserland. Dat zag ook teammanager Patrick Lefevere. "We kenden vooraf zijn kwaliteiten, maar hij heeft ons dit jaar echt wel blij gemaakt. Ik denk dus niet dat zijn contractverlenging een verrassing is. Daarnaast is Gilbert niet alleen een belangrijke schakel in het team en een intelligente renner, maar ook iemand waar onze jonge renners naar opkijken."



Philippe Gilbert is een van de beste Belgische renners van de laatste decennia. Zijn palmares bevat onder meer een wereldtitel (2012), een Touretappe (2011), de Amstel Gold Race (2010, 2011, 2014 en 2016), Luik-Bastenaken-Luik (2011), de Ronde van Lombardije (2009, 2010), de Ronde van Vlaanderen (2016), drie ritzeges in de Giro en vijf in de Vuelta. Vorig seizoen kroonde hij zich voor de tweede keer, na 2011, tot Belgisch kampioen.