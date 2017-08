Raul Alcarcon neemt leiding met winst in eerste rit in lijn in Ronde van Portugal

Door: redactie

Raul Alarcon (W52/FC Porto) heeft de eerste rit in de 79e Ronde van Portugal (cat. 2.1) gewonnen. De 31-jarige Spanjaard soleerde na 203 kilometer van Vila Franca de Xira naar Setubal naar de zege. Elf seconden later finishte zijn Portugese ploegmaat Manuel Amaro Antunes als tweede, net voor de Spanjaard David De La Fuente.

Alarcon neemt de leiderstrui over van de Fransman Damien Gaudin, die vrijdag de proloog won. Hij telt zes seconden voorsprong op de Spanjaard Alejandro Marque en vijftien op de Portugees Domingos Gonçalves.



Uitslag 1e rit:



1. Raul Alarcon (Spa/W52-FC Porto) in 4u55:57



2. Manuel Amaro Antunes (Por) op 0:11



3. David De La Fuente (Spa)



4. Vicente Garcia de Mateos; 5. Rinaldo Nocentini (Ita); 6. César Fonte (Por); 7. Davide Rebellin (Ita); 8. Gustavo Cesar Veloso (Spa); 9. Alejandro Marque (Spa); 10. Sergio Paulinho (Por).



Stand:



1. Raul Alarcon (Spa/W52-FC Porto) in 5u02:29



2. Alejandro Marque (Spa) op 0:06



3. Domingos Gonçalves (Por) 0:15



4. Rinaldo Nocentini (Ita) 0:16; 5. Cesar Gustavo Veloso (Spa) 0:17; 6. Sergio Paulinho (Por) 0:20; 7. Manuel Amaro Antunes (Por) 0:22; 8. Rui Miguel Sousa Barbosa (Por) 0:25; 9. Vicente Garcia (Spa) 0:29; 10. Davide Rebellin (Ita) 0:32 .