Van der Poel snelste op onverharde wegen van Dwars door het Hageland

MDB

5/08/17 - 18u26 Bron: Belga

© rv.

Mathieu van der Poel heeft de Ronde van het Hageland op zijn naam geschreven. Op de vele onverharde wegen was de renner sneller in een spurt van een fel uitgedunde kopgroep van vijf. Op de laatste helling, de Allerhieligenberg, dropte Wout van Aert een bommetje en kreeg hij Mathieu van der Poel en Taco van der Hoorn met zich mee. De twee Nederlanders vochten onderling een robbertje uit waarbij Mathieu van der Poel aan het langste eind trok. Voor Van der Hoorn en Wout van Aert.

Na 194 kilometer, deels over onverharde wegen, tussen Aarschot en Diest was de 22-jarige Van der Poel in een sprint met drie sneller dan zijn landgenoot Taco van der Hoorn (Roompot-Nederlandse Loterij) en Wout van Aert (Veranda's Willems-Crelan). Op de erelijst van de 'Vlaamse Strade Bianche' volgt hij de Nederlander Niki Terpstra op.



Van bij het begin werd er heel onrustig gekoerst. Het duurde tot aan de eerste tussensprint, na 38 kilometer koers op de Grote Markt van Tienen, voordat we een eerste grote afscheiding kregen. Philipp Walsleben zorgde met een tempoversnelling voor een kopgroep met elf renners. Dat waren Dries De Bondt, Florian Sénéchal, Taco van der Hoorn, Piet Allegaert, Benjamin Declercq, Mark McNally, Olivier Pardini, Henrik Evensen, Marten Kooistra, Michael Reihs en Philipp Walsleben, de aanstoker van de vroege vlucht. Op een gegeven moment reden zij 5:30 voor het peloton uit waardoor de renners van Veranda's Willems-Crelan het tempo in de grote groep fors gingen optrekken. ¿¿¿¿@mathieuvdpoel of ¿¿¿¿@BeobankCorendon wins @NapoleonGamesCC ¿¿¿¿#DwarsdoorhetHageland pic.twitter.com/wNY76RiwIc — World Cycling Stats (@wcstats)

Mede door de regen lagen sommige kasseizones en onverharde stroken er heel glibberig bij. Koersdirecteur Nick Nuyens greep in en schrapte tijdens de wedstrijd de passage aan kasseizone nummer 16 in Houwaart, op 49 kilometer van de eindmeet. Het peloton bleef knabbelen aan de achterstand, maar op 40 kilometer van de finish was de achterstand nog steeds 2:30. Het sein dan voor Wout van Aert om alleen in de tegenaanval te gaan. Hij kreeg na verloop van tijd Kenneth Vanbilsen en Joeri Stallaert mee in steun. Laatstgenoemde moest na een lekke achterband zijn metgezellen laten rijden. Ook vooraan sloeg het noodlot toe bij Piet Allegaert en de Noor Henrik Evensen. Zij moesten na materiaalpech even hun metgezellen laten rijden, maar op 33 kilometer van de eindmeet kregen we opnieuw elf leiders, volgden Van Aert en Vanbilsen op 2:30 en het peloton op 2:50. Moto, please.. #DwarsdoorhetHageland pic.twitter.com/HiGvSz9yOq — CyclingHub (@CyclingHubTV)