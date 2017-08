Meyer maakt volgend seizoen comeback bij Orica-Scott

Door: redactie

5/08/17 - 11u20

© epa.

Orica-Scott heeft de terugkeer van Cameron Meyer bekendgemaakt. De 28-jarige Meyer komt volgend seizoen opnieuw uit voor het Australische WorldTour-team, dat hij ook al tussen 2012 en 2015 diende. De Australiër tekende een contract voor drie seizoenen. Momenteel zit de tijdritspecialist nog zonder team.

Meyer verliet Orica in 2016 om een nieuwe uitdaging aan te gaan bij Team Dimension Data. Dat werd echter geen succes en halverwege 2016 verliet de Australiër het Zuid-Afrikaanse team alweer "om persoonlijke redenen".



Meyer legde zich het voorbije jaar toe op zijn pistecarrière. Die is met acht wereldtitels (in puntenkoers, ploegkoers en ploegenachtervolging) ondertussen al aardig gevuld. Op de weg won de Australiër onder meer het eindklassement in de Tour Down Under (2011) en twee ritten in de Ronde van Zwitserland (2013 en 2014).



Ook in 2018 blijft de focus op de piste liggen. "Meyer wil in Tokio olympisch kampioen worden op de ploegkoers", verklaarde teammanager Matthew White.