Nu is het Amador: Costa Ricaan loopt breukje op in schouder na aanrijding op training

5/08/17 - 11u12 Bron: Belga

De Costa Ricaanse wielrenner Andrey Amador is gisteren tijdens een trainingsrit in Barcelona aangereden door een auto. Dat maakte hij zelf bekend op Twitter. Na onderzoek in het ziekenhuis bleek de Movistar-renner een breukje te hebben opgelopen in de schouder en zijn enkel verstuikt te hebben.