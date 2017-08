Italiaan Michele Gazzoli sprint naar Europese titel bij de junioren

Door: redactie

Michèle Gazzoli heeft in het Deense Herning het EK wielrennen voor junioren gewonnen. De Italiaan toonde zich na 120,6 kilometer de snelste, voor de Noor Sören Waerenskjold en de Duitser Niklas Markl. Onze landgenoten eindigden niet in de top tien, eerste Belg werd Thomas Vansteelandt op een vijftiende plaats.

Gazzoli veroverde twee weken geleden op het EK piste in Anadia ook al een Europese titel in de afvalling en brons in de scratch. In de Ronde van Vlaanderen voor junioren werd hij tweede.



"Dit was geen perfecte sprint", verraste de 18-jarige Italiaan. "Het kon beter, maar dit was voor de rest wel de perfecte wedstrijd voor mijn team. Het is ongelooflijk dat we na zo'n koers hier het goud pakken, want het was heel zwaar met veel regen en wind. De hele dag hield ik me verscholen, beschermde mijn team me en op het eind was het aan mij. Ik draag deze medaille op aan hen, ze zijn de beste ploegmaten van de wereld", klonk het euforisch.



Waerenskjold had geen problemen met zijn zilveren plak. "Gazzoli was gewoon de snelste vandaag", zei hij. "Dat moet je kunnen toegeven. Ik kan leven met dit zilver."



De Belgische ploeg had met Arne Marit ook een snelle man in de rangen, maar Marit sprintte niet mee voor de zege. De junior werd gehinderd door een valpartij in de voorbereiding op de sprint en moest met een gebroken spaak en daardoor een slepend wiel naar de meet. Hij eindigde als 70e.