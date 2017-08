Tony Gallopin ruilt Lotto-Soudal voor AG2R

Bewerkt door: PL

De Fransman Tony Gallopin rijdt de komende twee seizoenen in de kleuren van AG2R La Mondiale. Dat maakte het Franse WorldTour-team vandaag bekend. Gallopin komt over van het Belgische Lotto-Soudal, dat hij de voorbije vier seizoenen diende.

"Het project van AG2R La Mondiale heeft de doorslag gegeven", bevestigde Gallopin op de site van het team. "Ik heb vier mooie jaren achter de rug bij Lotto en wil het team daarvoor bedanken. Bij AG2R zal mijn rol tweeledig zijn. Ten eerste zal ik deel uitmaken van het team dat in het klassieke voorjaar Oliver Naesen zal bijstaan. En vervolgens zal ik ook mijn eigen kans mogen gaan in rittenwedstrijden van een week, zoals Parijs-Nice."



Gallopin vulde zijn palmares al met onder meer een ritzege in de Tour (2014), de Clasica San Sebastian (2013), een rit in Parijs-Nice (2015) en de GP van Wallonië (2016).