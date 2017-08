Warren Barguil verlaat Team Sunweb en tekent contract bij bescheiden Frans team

Door: redactie

2/08/17 - 11u53

Warren Barguil zal de Nederlander Tom Dumoulin op termijn niet helpen om de Tour te winnen. De 25-jarige Franse klimmer, die in de afgelopen Tour de France de bolletjestrui, twee ritten en de Superstrijdlust won, tekende een contract voor drie seizoenen bij de Franse procontinentale ploeg Fortuneo-Oscaro.

De 25-jarige Bretoen moet vanaf 2018 de absolute leider worden van de Franse ploeg. "We zijn heel fier dat een groot kampioen als Warren ons team vervoegt", zegt algemeen manager Emmanuel Hubert. "Hij zal kunnen rekenen op de steun van een heel team, dat al lang wacht op een kopman die in staat is de grootste koersen op internationaal niveau te winnen."



In de voorbije Ronde van Frankrijk was Barguil een van dé smaakmakers. Hij won twee bergritten (naar Foix en de Izoard), kroonde zich tot bergkoning en kreeg de Prijs van de Superstrijdlust (voor Thomas De Gendt) als meest aanvallende renner. In het eindklassement werd hij tiende.



Vier jaar geleden brak Barguil door met twee ritzeges in de Ronde van Spanje. Een jaar later beëindigde hij de Vuelta als achtste.