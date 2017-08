Campenaerts mikt op goud op EK tijdrijden: "Veel zal afhangen van voorbereiding"

TL

Victor Campenaerts behaalde vorig jaar een zilveren medaille op het EK tijdrijden. In het Deense Herning mikt hij morgen op goud. "Ik koers om te winnen", zegt de Antwerpenaar.

Campenaerts brak vorig jaar door bij het grote publiek met zijn Belgische driekleur in het tijdrijden en nadien ook de zilveren medaille op het EK in het Franse Plumelec waar Jonathan Castroviejo het goud veroverde. De Spaanse titelverdediger is er in Denemarken niet bij. "We zijn met een pak renners aan elkaar gewaagd op dit EK", meent Campenaerts, "dus ik koers om te winnen. Als ik zilver of brons haal zal ik niet in zak en as zitten, maar dit is een unieke kans in afwezigheid van grote toppers zoals Tom Dumoulin of Tony Martin. Ik moet die kans met beide handen grijpen."



Klinkt dat niet heel atypisch Belgisch en wel zeer ambitieus? "Je moet ambitie hebben", repliceert hij, "misschien mik ik te hoog, maar ik ga er wel voor, al zal brons of zilver geen grote tegenvaller zijn. Vorig jaar viel alles in zijn plooi, had ik een superdag op het EK en pak ik het zilver. Aan Castroviejo viel toen weinig te beginnen. Nu is hij er niet bij, ook andere toppers niet. Met Matthias Brändle, Jos van Emden, Ryan Mullen, Yves Lampaert en ik zijn enkele renners aan elkaar gewaagd, dus dan hangt veel al van welke voorbereiding je genoot en de vorm van de dag."



Maciej Bodnar wordt wel een taaie klant, gelooft Campenaert. "Hij won de slottijdrit in de Ronde van Frankrijk en is dus in goede doen. Als hij een topdag heeft, wordt het moeilijk om hem te verslaan. Alleen, hij is niet iemand die zeer regelmatig presteert en de Tour ligt al een paar dagen achter ons. Een tijdje na de Tour kan je op die supervorm teren, maar soms komt die terugslag heel snel, voel je de vermoeidheid en ik hoop gewoon dat hij niet in allerbeste doen is."



"Buiten Bodnar steekt er niemand echt bovenuit", herhaalt de Antwerpenaar nog eens, "dus ik denk dat we een mooi kampioenschap krijgen. Yves (Lampaert) en ik (ze delen de kamer op het EK, red) hebben al even gefantaseerd de voorbije dagen: het zou toch fantastisch zijn als we met twee op het podium zouden staan. We zijn aan elkaar gewaagd, het zou kunnen, maar goed, dat was een fantasie, een beetje dromen kan geen kwaad. Het zou al een succes zijn als één van ons op het podium staat. Als we beiden een goede dag hebben, kunnen we echt wel scoren op dit EK."



Campenaerts moest zijn driekleur eind juni afstaan aan Yves Lampaert. Na dat BK trok hij op hoogtestage in Oostenrijk en koerste hij vervolgens de Ronde van Wallonië. "Ik heb een uitstekende voorbereiding gehad", denkt hij, "het was mijn eerste hoogtestage en ik ben benieuwd naar het effect ervan. In de Ronde van Wallonië had ik alvast dat goede gevoel te pakken en die korte rittenkoers was eigenlijk ideaal als verdere voorbereiding. Je koerst vijf dagen, maar helemaal 'stikkapot' ben je niet, dus ik meen dat ik donderdag wel in mijn beste vorm aan de start verschijn."



Het parcours, 46,5 km, in Herning is vrij plat. "Het is niet biljartvlak, alsof je naast een kanaal rijdt, maar het gaat ook niet fel omhoog, je moet geen klimmer zijn om er over te rijden", grapt hij. "Neen, het is echt wel vrij vlak en een typisch parcours voor iemand die lang 'op de grote molen' kan rijden. Het omvat vooral veel lange rechte stukken, een paar technische bochtjes, maar niet te gek veel. Het is iets voor een renner met veel kracht in de benen, een hardrijder en dat ligt me wel. Ik denk dat het een parcours is dat binnen mijn mogelijkheden ligt. Het is een mooi parcours. Dinsdag heb ik het verkend in mooie, droge weersomstandigheden. Donderdag voorspellen ze regen, dus dat wordt nog even aanpassen", eindigt hij.