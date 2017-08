Brent Bookwalter verovert leiderstrui Ronde van Utah met zege in bergrit

Door: redactie

1/08/17 - 22u12 Bron: Belga

An incredible ride from @BMCProTeam 's Brent Bookwalter to finish Stage 2 here in Snow Basin. #brentputtingoneinthebooks pic.twitter.com/kBH1Xs55cl

De 33-jarige Amerikaan Brent Bookwalter (BMC) heeft vandaag de tweede etappe in de dertiende editie van de Ronde van Utah (cat. 2.BC) gewonnen. Na 151,1 kilometer van Bringham City naar Snowbasin spurtte de favoriet op de eindzege op de slotklim sneller dan zijn landgenoot Sepp Kuss en de Canadees James Piccoli. De Spaanse veteraan Francisco Mancebo, 41 inmiddels, finishte als vierde.

Bookwalter is ook is de nieuwe leider. Hij neemt het geel over van de Amerikaan Tyler Magner, die gisteren in Logan naar dagsucces spurtte.



De bergetappe werd gekleurd door een lange vlucht van de Italiaan Mark Canola en de Amerikanen Joey Rosskopf en Oscar Clark. De drie kregen nooit veel vrijheid en werden nog voor de klim naar het skioord Snowbasin Resort (1.900 meter hoogte) gegrepen. Op de slotklim probeerde de Canadees Adam De Vos het alleen. Hij hield lang stand en werd pas in de laatste kilometer gegrepen door het groepje met de favorieten, waarvan Bookwalter het beste eindschot in de benen had.



Bookwalter boekte zo zijn derde profzege. In 2013 won hij een rit in de Ronde van Qatar (2.BC), in 2015 een etappe in de USA Pro Challenge (2.BC).



Morgen werken de renners in Big Cottonwood Canyon een individuele tijdrit van 9 kilometer af.