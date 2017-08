Ewan is Van Poppel en Sagan te snel af in Ronde van Polen

XC

1/08/17 - 18u57

© TDW.

Caleb Ewan heeft de vierde etappe van de Ronde van Polen gewonnen. De 23-jarige Australiër van Orica-Scott was in Zabrze sneller dan Danny van Poppel (Team Sky) en Peter Sagan (Bora-Hansgrohe). Tom Van Asbroeck (Cannondale-Drapac) sprintte naar de zevende plek. Sagan behoudt de gele leiderstrui.

Het peloton kreeg vandaag een lange rit van maar liefst 238 kilometer onder de wielen geschoven. Net na de start in Zawiercie stond er één beklimming van vierde categorie op het programma, nadien volgde een relatief vlak parcours naar aankomstplaats Zabrze. Na een langzame openingsfase kozen zes renners voor het hazenpad: Rémi Cavagna, Bert-Jan Lindeman, Tom Skujins, Nicolas Dougall, Jan Tratnik en Pawel Bernas. Onder warme temperaturen van rond de 35 graden Celsius reed het zestal een bonus van zo'n zes minuten bij elkaar.



Geletruidrager Peter Sagan wilde voor een tweede keer zegevieren in Polen en zette zijn manschappen aan het werk. Bora-Hansgrohe kreeg steun van Orica-Scott, dat met pocketspurter Caleb Ewan een meer dan gevaarlijke klant had voor de ritzege. Onder het commando van beide sprintersploegen slonk de voorsprong van de vluchters, het sein voor Rémi Cavagna om er voorin alleen vanonder te muizen.



De 21-jarige Fransman van Quick-Step Floors duwde stevig door, maar moest zich op vijf kilometer van de streep toch gewonnen geven. Danny van Poppel werd in de slotfase uitstekend gepiloteerd door Team Sky, maar hij moest zijn meerdere erkennen in Caleb Ewan. De Australiër haalde het uiteindelijk vrij makkelijk van Van Poppel en Peter Sagan. Die laatste verstevigt zo zijn leiderspositie. De Slovaakse wereldkampioen sprokkelde vier bonificatieseconden en heeft in de stand nu tien tellen voor op Dylan Teuns. De Pool Rafal Majka, een ploegmaat van Sagan, is op zestien seconden derde.