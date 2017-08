Oss en Kennaugh rijden komend seizoen voor BORA-hansgrohe

Door: redactie

Peter Kennaugh in actie voor Team Sky. © TDW.

BORA-hansgrohe heeft dinsdag de komst aangekondigd van de Italiaan Daniel Oss (30) en de Brit Peter Kennaugh (28). Het duo tekende een contract voor twee seizoenen bij het Duitse WorldTour-team.

Daniel Oss komt over van BMC, dat hij de voorbije vijf seizoenen diende. Voordien was hij bij Liquigas al ploegmakker van wereldkampioen Peter Sagan, die hij nu opnieuw tegenkomt bij BORA-hansgrohe. Oss reed de voorbije jaren vooral in dienst van kopmannen als Greg Van Avermaet. Hij werd met BMC tot twee keer toe wereldkampioen ploegentijdrijden (2014 en 2015).



Peter Kennaugh verlaat na zeven seizoenen Team Sky. De tweevoudig Brits kampioen op de weg won in die periode ritten in de Ronde van Spanje (2016), de Dauphiné (2015) en de Ronde van Oostenrijk (2014). In Oostenrijk pakte hij in 2014 ook de eindzege.