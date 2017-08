Ben Hermans heeft meerdere breuken opgelopen bij zware val in Ronde van Polen: "Ik herinner me niets meer"

Thomas Lissens

Dylan Teuns mocht gisteren vieren in de Ronde van Polen, maar zijn ploegmaat Ben Hermans verging het een pak minder. De 31-jarige klimmer van BMC ging stevig onderuit in de derde rit in Polen en moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Ploegdokter Daniele Zaccaria vergezelde hem en uit onderzoeken is gebleken dat Hermans meerdere breuken en kneuzingen heeft opgelopen.

© TDW. © TDW. "Ben werd na de val overgebracht naar het Szpital Wojewodzki-ziekenhuis", aldus BMC-ploegdokter Daniele Zaccaria. "Er werden meerde scans uitgevoerd en röntgenfoto's genomen en die brachten een gebroken pols, een gebroken teen en een breukje in het borstbeen aan het licht gebracht. Er zijn drie tanden afgebroken en Ben heeft ook meerdere kneuzingen. Er werd eveneens gevreesd voor breukjes in de wervelkolom en interne bloedingen, maar daar is gelukkig geen sprake van. Na de val verloor hij even het bewustzijn, maar een operatie is voorlopig niet nodig. We blijven we hem de komende dagen natuurlijk wel observeren."

