Door: redactie

30/07/17 - 22u52 Bron: Belga

© photo news.

Tom Dumoulin heeft vandaag de profronde van Tiel gewonnen. De Nederlandse wielrenner van Sunweb klopte zijn ploeggenoot Laurens ten Dam. Sprinter Dylan Groenewegen werd derde.

Dumoulin, die na zijn eindzege in de Ronde van Italië de Tour de France aan zich voorbij liet gaan, was zaterdag nog prominent te zien in de finale van de Clasica San Sebastian. Daar moest hij in de eindsprint van een groep van vijf de zege laten aan de Poolse Sky-renner Michal Kwiatkowski.