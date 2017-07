Sagan spoelt Tour-kater door met winst in openingsrit Ronde van Polen

XC

Peter Sagan heeft de openingsrit van de Ronde van Polen gewonnen. De Slovaakse wereldkampioen was in de straten van Krakau sneller dan Caleb Ewan en Danny van Poppel. Sagan is meteen ook de eerste leider.

De renners kregen in de eerste rit van de Ronde van Polen een korte etappe van slechts 137 kilometer voorgeschoteld. In start- en aankomstplaats Krakau werd de openingsrit afgesloten met drie rondjes over een stadscircuit van vier kilometer lang. Het vlakke parcours was vooraf spek voor de bek van snelle man Peter Sagan, die maar al te graag zijn Tour-ontgoocheling wilde doorspoelen.



Net na het startsein trokken vier renners in het offensief: Maciej Paterski, Pawel Bernas, Charles Planet en Martijn Keizer. Het licht in het peloton sprong meteen op groen, en zo kon het leiderskwartet in geen tijd een voorgift van een dikke drie minuten bij elkaar fietsen. Intussen controleerde Orica-Scott het tempo van het peloton, want met Caleb Ewan hadden zij misschien wel de topfavoriet voor de dagzege.



Met nog een kleine vijftien kilometer voor de boeg was het liedje van de laatste vluchters uitgezongen. De sprintersploegen brachten in een nerveuze slotfase hun speerpunten naar voren, en uiteindelijk werd het een tweestrijd tussen Caleb Ewan en Peter Sagan. De Slovaak toonde zich vervolgens de snelste, hij is meteen ook de eerste leider.