Kwiatkowski zegeviert in Clásica San Sebastián na overtuigende spurt met vijf

Door: Mike De Beck

29/07/17 - 17u37

© rv.

video Michal Kwiatkowski heeft de Clásica San Sebastián op zijn palmares geschreven. Na de laatste beklimming van de dag - de Murgil Tontorra - ontstond er een kopgroep met vijf renners (Landa, Kwiatkowski, Dumoulin, Gallopin en Mollema) die onder elkaar uitmaakten wie met het Baskische hoedje, de Txapela, mocht pronken. Dat werd dus Michal Kwiatkoswki die Tony Gallopin en Bauke Mollema in de spurt te snel af was.

Ook in de Baskische klassieker na de Tour de France is het de kat uit de boom kijken bij de favorieten. Zeven renners kregen al vroeg in de koers een vrijgeleide van het grote pak. Erviti, Insausti, Chetour, Pfingsten, Bystromm Le Turnier en Delage profiteerden daar van en muisden er vanonder. De vlucht was geen lang leven beschoren en al snel konden we de naam van Philippe Gilbert van de lijst schrappen. Op de beklimming van de Jaizkibel (7,8 kilometer klimmen aan 5,8%) moest de renner van Quick.Step-Floors lossen. Wellicht het resultaat van de ziektekiemen die Gilbert in de Tour te pakken kregen.

Met nog 33 kilometer voor de boeg probeerde een nieuw klein groepje dan maar wat oorlog te maken. Zo'n tien renners met onder andere Serry, Vanendert, Henao en Moscon gooiden de knuppel in het hoenderhok. Vooral die laatste wilde van geen wijken weten en stond niet veel later prompt alleen in de vuurlinie. Het peloton zag het graag gebeuren. Het was wachten op de slotbeklimming van de dag: de Murgil Tontorra.



Goed voor 2,5 kilometer klimmen aan 9 procent gemiddeld. Jelle Vanendert had er wel zin in, maar werd al snel overvleugeld door Mikel Landa. Helemaal bovenaan ontstond er een kopgroep van vijf met ook nog Bauke Mollema (de winnaar van vorig jaar), Tony Gallopin, Tom Dumoulin en Michal Kwaitkowski. Die laatste legde de vier andere aanvallers er makkelijk op in de spurt. Zo wint voor het eerst een Pool de Clásica San Sebastián. Met Greg Van Avermaet (8e) en Tiesj Benoot (9e) eindigden er twee Belgen in de top tien.