Wielrenner Gert Claes overlijdt aan gevolgen van zware valpartij: "Papa heeft zijn laatste rit verloren"

BV

29/07/17 - 11u09

Gert Claes. © rv.

De Limburgse wielrenner Gert Claes is vannacht overleden. Dat meldt zijn familie op Facebook. Claes kwam eind juni zwaar ten val tijdens een wielerwedstrijd voor elites zonder contract in Tienen. "Onze papa heeft vannacht zijn laatste rit verloren. Maar we hebben in schoonheid afscheid mogen nemen", aldus de familie.

"Hij heeft vijf weken gevochten, maar de form was weg. Op voorhand bedankt voor alle steunbetuigingen, maar we wensen wat rust nu. Het zijn vijf ontzettend zware weken geweest. Ilse, Michiel & Sofie."



Een sportfotograaf meldde in juni dat de MUG na de valpartij een uur lang ter plaatse was. Claes verloor veel bloed en liep ook een hoofdwonde op. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis van Gasthuisberg in Leuven, waar hij in coma werd gehouden. Vannacht is hij gestorven. Lees ook Toestand wielrenner Gert Claes ernstig maar stabiel na zware valpartij



