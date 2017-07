Movistar verlengt contract van Nelson Oliveira en bindt ook twee jonge talenten langer aan zich vast

DM

28/07/17 - 16u11 Bron: Belga

© belga.

De Portugese tijdritspecialist Nelson Oliveira zal ook volgend seizoen het shirt van Movistar dragen. Zijn contract werd verlengd, zo bevestigt de Spaanse WorldTourformatie op zijn website.

De 28-jarige Oliveira is viervoudig nationaal kampioen tijdrijden (2011, 2014-2016) en werd ook een keer Portugees kampioen op de weg (2014). Hij won in 2015 een etappe in de Vuelta en verzamelde ereplaatsen in de olympische wegrit in Rio (achtste) en de tijdrit op het vorige EK (vierde). In 2018 begint hij aan zijn derde seizoen bij Movistar.



Ook de Spanjaarden Jorge Arcas en Antonio Pedreron, allebei 25, mochten een contractverlenging ondertekenen bij de ploeg van Alejandro Valverde en Nairo Quintana.



Het trio is opgenomen in de twaalfkoppige voorselectie van Movistar voor de Vuelta.