Matteo Tossato wordt sportdirecteur bij Team Sky

XC

28/07/17 - 11u38 Bron: Belga

© photo news.

De Italiaan Matteo Tossato (43) gaat aan de slag als sportdirecteur bij Team Sky. Dat maakte de wielerformatie vandaag bekend op zijn website.

Tossato zette pas eind vorig seizoen een punt achter zijn twintigjarige carrière (1997-2016) als renner. Hij droeg onder meer het shirt van Fassa Bortolo, Quick-Step en Tinkoff. De Italiaan startte in 34 grote rondes, met een ritzege in de Tour 2006 en de Giro 2001 als hoogtepunten. Daarnaast reed hij ruim 50 klassiekers.



Tossato debuteert dit weekend in zijn nieuwe rol tijdens de Ronde van Polen. "Aanvankelijk had ik gehoopt nog een jaar verder te kunnen fietsen, maar het werd al snel duidelijk dat het tijd was om te stoppen en nieuwe dingen te proberen", zegt Tossato op de website van Sky, het team van Tourwinnaar Chris Froome. "Tijdens de Giro werkte ik voor Pinarello en daar sprak ik enkele keren met Dave Brailsford (Skymanager, red). We hadden het daarbij over een samenwerking. Als renner heb ik vaak tegen Sky gestreden. Ik kon toen merken wat voor een indrukwekkende ploeg het is en hoe ze altijd naar het hoogste streven. Dat wil ik ook doen en dus is het voor mij heel opwindend deel uit te maken van het team."