Van Avermaet vol vertrouwen naar Clasica: "Die koers ligt me wel"

MDB

28/07/17 - 08u36 Bron: Cycling News

© photo news.

Het is Greg Van Avermaet menens als het op de WorldTour-ranking aankomt. De renner van BMC staat helemaal op kop en wil in de Clasica San Sebastian zijn leidersplaats nog wat verstevigen.

"Ik was een beetje ziek tijdens de laatste dagen van de Tour de France", vertelt de olympische kampioen aan Cycling News. "Ik hoop dus dat ik me goed voel in de Clasica San Sebastian. Ik ben alvast gemotiveerd om een goede koers te rijden en een plek in de top tien zou al goed zijn. Zeker als je weet dat er UCI WorldTour-punten op het spel staan. Ik hou van de race en die ligt me ook wel", aldus Van Avermaet.



Bij BMC wordt Greg Van Avermaet dan ook naar voren geschoven als kopman. "We hebben met Van Avermaet een sterke leider, die in 2015 op het punt stond om de koers te winnen." Onze landgenoot reed toen op kop totdat hij werd aangereden door een motard en zijn winstkansen als sneeuw voor de zon zag smelten.