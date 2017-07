Van Avermaet heeft een rekening openstaan en hoopt op top tien in San Sebastian

DM

Greg Van Avermaet (BMC) verschijnt zaterdag in de Clasica San Sebastian met ambities aan de start. De olympische kampioen, die op het einde van het Tour een beetje kwakkelde met de gezondheid, is tuk op een ereplaats en de bijhorende WorldTour-punten.

Van Avermaet, die de WorldTour-ranking aanvoert, vindt in San Sebastian een parcours op zijn maat. Het doel is om voor de dichte ereplaatsen te strijden en opnieuw punten te sprokkelen in de strijd om de WorldTour. Van Avermaet voert het regelmatigheidsklassement aan en gaf eerder al te kennen het jaar als nummer één te willen afsluiten.



"Ik was een beetje ziek in de laatste dagen van de Tour, maar ik hoop helemaal hersteld te zijn in San Sebastian", opende Van Avermaet. "Ik ben gemotiveerd om minstens een toptienplaats in de wacht te slepen. Vooral de WorldTour-punten zijn mij daarbij van belang. Ik hou bovendien van de wedstrijd, op een parcours dat me ligt."



Openstaande rekening

Van Avermaet heeft overigens een rekening openstaan met de wedstrijd in Spaans Baskenland. De olympisch kampioen zag twee jaar geleden een zekere zege uit de handen glippen na een aanrijding door een wedstrijdmotor. Niet Van Avermaet, maar Adam Yates zou daardoor in 2015 de Clasica op zijn palmares bijschrijven. Afwachten of de Oost-Vlaming deze nare herinnering overmorgen kan uitwissen.



Alessandro De Marchi (Ita), Amaël Moinard (Fra), Manuel Quinziato (Ita), Nicolas Roche (Ier), Michael Schär (Zwi), Greg Van Avermaet (Bel), Francisco Ventoso (Spa) en Danilo Wyss (Zwi).