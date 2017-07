20 WorldTour-Belgen maken hun programma bekend, wie rijdt waar in het najaar?

Joeri De Knop

De Tourparty's zijn uitgedoofd, de criteriumdans is volop bezig. En vanaf zaterdag wordt het opnieuw bittere ernst. De Clasica San Sebastian luidt dan officieel de start van het wielernajaar in. Tot en met de nieuwe WorldTour-rittenkoers in China, eind oktober, volgen nog bijna drie maanden waarin de Belgen naart hartenlust kunnen scoren. Twintig (sub)toppers delen alvast hun programma met u. Wedden dat die bleke Ronde van Frankrijk straks helemaal vergeten is?

Philippe Gilbert (Quick.Step Floors) Clasica San Sebastian (Spa, 29/7), BinckBank Tour (Bel/Ned, 7-13/8), GP Quebec (Can, 8/9), GP Montreal (Can, 10/9), WK weg in Bergen (Noo, 24/9).

Oliver Naesen (AG2R-La Mondiale) Prudential RideLondon Classic (GBr, 30/7), BinckBank Tour (Bel/Ned, 7-13/8), Bretagne Classic (Fra, 27/8), GP Quebec (Can, 8/9), GP Montreal (Can, 10/9), WK weg in Bergen (Noo, 24/9 - ?), Eurométropole Tour (1/10), Parijs-Tours (Fra, 8/10).

Jens Keukeleire (Orica-Scott) © belga. Clasica San Sebastian (Spa, 29/7), EK weg in Herning (Den, 6/8), BinckBankTour (Bel/Ned, 7-13/8), korte rustpauze en hoogtestage, PRO Ötztaler 5500 (Oos/nieuwe koers 1.1, 25/8) of Bretagne Classic (Fra, 27/8), GP Quebec (Can, 8/9), GP Montreal (Can, 10/9), WK weg in Bergen (Noo, 24/9 - ?), paar Italiaanse eendagskoersen (?), Gree-Tour of Guangxi (Chn, 19-24/10).

Tiesj Benoot (Lotto-Soudal) Clasica San Sebastian (Spa, 29/7), BinckBank Tour (Bel/Ned, 7-13/8), 15 dagen hoogestage in Livigno (Ita), Brussels Cycling Classic (Fra/Bel, 2/9), GP Quebec (Can, 8/9), GP Montreal (Can, 10/9), GP Wallonië (13/9), WK weg in Bergen (Noo, 24/9 - ?), Ronde van Lombardije (Ita, 7/10). © belga.

Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) Prudential RideLondon Classic (GBr, 30/7), GP Tim Wellens in Sint-Truiden (31/7), BinckBank Tour (Bel/Ned, 7-13/8), Cyclassics Hamburg (Dui, 20/8), Ronde van Poitou-Charentes (Fra, 22-25/8), Brussels Cycling Classic (Fra/Bel, 2/9), GP Fourmies (Fra, 3/9), GP Quebec (Can, 8/9), GP Montreal (Can, 10/9), Ronde van Denemarken (12-16/9), WK weg in Bergen (Noo, 24/9 - ?), Omloop der Drie Valleien in Varese (Ita, 3/10), Milaan-Turijn (Ita, 4/10), Japan Cup (Jap, 21-22/10).

Tim Wellens (Lotto-Soudal) © BELGA. Clasica San Sebastian (Spa, 29/7), GP Tim Wellens in Sint-Truiden (31/7), BinckBank Tour (7-13/9), GP Jef Scherens in Leuven (20/8), Bretagne Classic (Fra, 27/8), GP Quebec (Can, 8/9), GP Montreal (Can, 10/9), GP Wallonië (13/9, ?), Milaan-Turijn (Ita, 4/10), Ronde van Lombardije (Ita, 7/10), Gree-Tour of Guangxi (Chn, 19-24/10)

Ben Hermans (BMC Racing Team) Ronde van Polen (29/7-4/8), Ronde van Spanje (19/8-10/9).

Jens Debusschere (Lotto-Soudal) Ronde van Polen (29/7-4/8), Ronde van Spanje (19/8-10/9).

Yves Lampaert (Quick.Step Floors) Prudential RideLondon Classic (GBr, 30/7), EK individueel tijdrijden in Herning (Den, 3/8), BinckBank Tour (Bel/Ned, 7-13/8). © belga.

Jürgen Roelandts (Lotto-Soudal) Prudential RideLondon Classic (GBr, 30/7), BinckBank Tour (Bel/Ned, 7-13/8), Cyclassics Hamburg (Dui, 20/8), Bretagne Classic (Fra, 27/8), GP Quebec (Can, 8/9), GP Montreal (Can, 10/9).

Jan Bakelants (AG2R-La Mondiale) BinckBank Tour (Bel/Ned, 7-13/8), GP Quebec (Can, 8/9), GP Montreal (Can, 10/9).

Sep Vanmarcke (Cannondale-Drapac) © GOYVAERTS/GMAX Agency. Prudential RideLondon Classic (GBr, 7-13/8), Binckbank Tour (Bel/Ned, 7-13/8), Arnhem-Veenendaal Classic (Ned, 18/8), Cyclassics Hamburg (Dui, 20/8), Bretagne Classic (Fra, 27/8), GP Quebec (Can, 8/9), GP Montreal (Can, 10/9), WK weg in Bergen (Noo, 24/9 - ?).

Edward Theuns (Trek-Segafredo) Prudential RideLondon Classic (GBr, 30/7), EK weg in Herning (Den, 6/8), BinckBank Tour (Bel/Ned, 7-13/8), Ronde van Spanje (19/8-10/9).

Dylan Teuns (BMC Racing Team) Ronde van Polen (29/7-4/8), Arctic Race (Noo, 10-13/8), Bretagne Classic (Fra, 27/8), GP Quebec (Can, 8/9), GP Montreal (Can, 10/9), GP Wallonië (13/9), Primus Classic (16/9), Ronde van Lombardije (Ita, 7/10).

Serge Pauwels (Dimension Data) Clasica San Sebastian (Spa, 29/7), aansluitend meer dan waarschijnlijk Ronde van Spanje (19/8-10/9).

Julien Vermote (Quick.Step Floors) © belga. Prudential RideLondon Classic (GBr, 30/7), vervolgens op hoogtestage, Ronde van Groot-Brittannië (3-10/9), WK ploegentijdrijden in Bergen (Noo, 17/9 - ?).

Laurens De Plus (Quick.Step Floors) Ronde van Polen (29/7-4/8), GP Jef Scherens in Leuven (20/8), Bretagne Classic (Fra, 27/8), Ronde van Groot-Brittannië (3-10/9), Milaan-Turijn (Ita, 4/10), Ronde van Lombardije (Ita, 7/10).

Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) Voorlopig enkel Ronde van Spanje (19/8-10/9). Daarna mogelijk nog Milaan-Turijn (Ita, 4/10), Ronde van Lombardije (Ita, 7/10), Gree-Tour of Guangxi (Chn, 19-24/10). © photo news.