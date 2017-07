De Gendt, Martin, Naesen en Pauwels achter derny's in Antwerpen

Door: redactie

In het Antwerpse Havenhuis werd vandaag het dernycriterium van Antwerpen voorgesteld. Thomas De Gendt, Daniel Martin, Serge Pauwels en Oliver Naesen zijn woensdag 2 augustus de blikvangers in het deelnemersveld. Net als de voorbije jaren is de omloop in de buurt van het Museum aan de stroom uitgetekend.

"We hebben een evenwichtig peloton samengesteld", stelde organisator Roland Descheemaeker. "Het werd een mix van renners die uit de Tour komen, een paar toppers uit het veldrijden, een aantal jongens die op de piste uitblinken, aangevuld met wat plaatselijke renners. Ook al presenteren we dit jaar geen gele, groene, witte of bolletjestrui, dit is toch een deelnemersveld waar we absoluut niet over hoeven te blozen. Zo konden we onder anderen Thomas De Gendt, Daniel Martin, Serge Pauwels, Toon Aerts, Oliver Naesen, Laurens De Vreese, Kris Boeckmans, Frederik Backaert, Mathieu van der Poel, Nathan Van Hooydonck, Moreno De Pauw en David Boucher strikken. Jurgen Van Den Broeck verdient een speciale vermelding. De beste Belgische ronderenner van de laatste twee decennia neemt eind dit seizoen afscheid als profrenner en treedt voor het laatst aan in Antwerpen. Dat gaan we niet zomaar voorbij laten gaan."



Het programma:



16u30: Voorstelling renners en gangmakers



17u15: Publiciteitskaravaan



18u15: Eerste dernyreeks over 30 minuten



20u00: Tweede dernyreeks en finale over 40 minuten .