Extra operatie voor Lucien Van Impe

Koen Moreau

26/07/17 - 19u57

© Foto Pieters.

Wielerheld Lucien Van Impe (70) ondergaat morgen een nieuwe hartoperatie. De laatste Belgische Tourwinnaar werd vorige week vrijdag getroffen door een hartinfarct en meteen met spoed geopereerd. "Extra onderzoeken wezen uit dat de 'stand' die toen gestoken werd niet volstond. Omdat een andere kransslagader eveneens is dichtgeslibd volgt nu een extra operatie en een extra stand", laat zoon Bart Van Impe weten. Daardoor wordt het straks opnieuw bang afwachten. "Vader is in goede handen, maar is uiteraard net als ons toch wat ongerust. Het is in elk geval een goede zaak dat alles tijdig is uitgekomen en kan verholpen worden."



Na deze tweede operatie wacht Lucien een zware herstelperiode. "Ondanks de goede bedoelingen van de fans is en blijft bezoek nog een hele tijd onmogelijk. Vader heeft rust nodig om te bekomen en we gaan daar ook over waken."