Behalve Stuyven en Van Aert zullen nog resem (Belgische) toppers deelnemen aan Dernycriterium Lombardsijde

Door: redactie

26/07/17 - 17u18

Oliver Naesen en Jasper Stuyven © TDW.

Gezien de moeilijkheden om dit jaar buitenlandse renners naar het criterium te krijgen, heeft het Dernycriterium van Lombardsijde voor Belgische renners gekozen. Naast de eerder aangekondigde Belgische Kampioen Oliver Naesen, en Frederik Backaert, heeft nu ook Jasper Stuyven zijn komst bevestigd. Stuyven eindigde dit jaar 4de in Parijs-Roubaix en reed een sterke Giro. De wedstrijd vindt plaats op drie augustus In Lombardsijde komt hij ook de jonge Nathan Van Hooydonck - neef van Edwig - tegen. En misschien kunnen Stuyven, Naesen en Van Hooydonck die spurt van het Belgisch Kampioenschap nog eens overdoen. Stuyven rijdt overigens maar één criterium dit jaar. Ook Wereldkampioen Veldrijden Wout Van Aert is van de partij. De gemeente Middelkerke heeft iets met veldrijden, en daarom zijn ook Europees Kampioen Toon Aerts en Gianni Vermeersch van de partij, samen met Timothy Dupont. Het voorlopige deelnemersveld: Oliver Naesen, Frederik Backaert, Jasper Stuyven, Wout van Aert, Nathan Van Hooydonck, Timothy Dupont, Toon Aerts, Gianni Vermeersch en de Ezc-renners: Alexander Maes, Jelle Goderis en Stefano Museeuw. Er wordt nog verder onderhandeld met een 3-tal renners om het veld compleet te maken.

Retrokoers

Het Dernycriterium in Lombardsijde is vijf jaar geleden ontstaan bij de 60ste verjaardag van wielerlegende Freddy Maertens die in dat dorp geboren en getogen is. Ondertussen is Freddy dit jaar 65 geworden, en dat wil het Criterium vieren met een echte Retrokoers.



Dat wil zeggen: fietsen van 30 jaar geleden, voetriempjes, worstenhelmen en merkentruien van weleer. Iedereen met de juiste uitrusting, die zich geroepen voelt om mee te doen aan een half uur koers en nostalgie mag dat. Retrorenners die aan de start met een echte Flandria-trui verschijnen, krijgen een getekend exemplaar van het recente boek van Freddy Maertens aangeboden.