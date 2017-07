Teuns wint ook laatste rit in Ronde van Wallonië en laat eindzege zo niet meer glippen

Door: redactie

Dylan Teuns heeft de vijfde en laatste etappe in de Ronde van Wallonië gewonnen. De 25-jarige BMC-renner, die ook al de derde etappe op zijn naam geschreven had, toonde zich ook de sterkste in de slotrit, 184,4 kilometer lang van Chièvres naar het Henegouwse Thuin. Op de Muur van Thuin liet Teuns de Fransman Bryan Coquard en Tosh Van der Sande achter zich.