Amper 9 is deze knaap, maar hij heeft een 'palmares' waar de meeste wielertoeristen jaloers op zullen zijn

Chris Froome, Mikel Landa, Romain Bardet of Rigoberto Uran: het zijn maar enkele namen die de voorbije weken op het asfalt van de cols in de Tour de France geschilderd stonden. Een naam die daar binnen een jaar op twintig mogelijk zal staan, is die van Alfie Earl: een Brits jongetje van negen dat al een indrukwekkend 'palmares' bij elkaar heeft gereden.