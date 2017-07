Ullrich: "Geloof in dopingvrije nieuwe lichting"

XC

26/07/17 - 11u30 Bron: Belga

Jan Ullrich en Erik Zabel. © reuters.

Jan Ullrich meent dat het wielrennen haar dopingproblemen heeft overwonnen. Dat zegt de voormalig winnaar van de Tour de France in een interview met Bild. "De zwarte tijd van het wielrennen ligt achter ons. Ik hoop dat de renners van nu van onze fouten hebben geleerd. Ik geloof dat de huidige lichting schoon is."

Ullrich won de Tour in 1997 en raakte later in zijn carrière verwikkeld in de dopingzaak rond de Spaanse arts Eufemiano Fuentes. De renner uit Rostock kwam dit jaar weer in het nieuws doordat de organisatie van de Tour hem niet zou uitgenodigd hebben voor de Grand Départ van dit jaar in het Duitse Düsseldorf. Ulrich kwam nadien echter zelf terug op de commotie, door te zeggen dat hij wel was uitgenodigd, maar een verjaardagsfeestje van zijn dochter verkoos boven de drukte van de Tour.



De inmiddels 43-jarige Ullrich was niettemin bijzonder enthousiast over het verloop van de Tour. "Ik heb in jaren niet meer zo veel gekeken. Vooral Marcel Kittel is een aanwinst. Jammer dat hij niet voor een Duitse, maar Belgische ploeg rijdt", zei hij over zijn landgenoot, die vijf etappes won. "Kittel heeft Duitsland weer enthousiast gemaakt voor het wielrennen. Hopelijk gaan meer kinderen hierdoor fietsen."