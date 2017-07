Drucker wint vierde etappe in Ronde van Wallonië, Teuns blijft leider

DM

'Jempy' Drucker heeft zich de beste getoond in de vierde etappe van de Ronde van Wallonië. De 30-jarige sprinter van BMC was na een heuvelachtige finale in Profondeville de beste van het pak. Ploegmaat Dylan Teuns blijft leider.

Drucker was in een massaspurt enkele centimeters sneller dan de Brit Adam Blythe (Aqua Blue) en onze landgenoot Jonas Van Genechten (Cofidis). Ook Jasper De Buyst (Lotto Soudal) en Bert Van Lerberghe (Sport Vlaanderen-Baloise) finishten als respectievelijk vijfde en negende nog in de top 10. Dylan Teuns (ook BMC) behoudt de leiding in het algemeen klassement.



Teuns behoudt 32 seconden voorsprong op Tosh Van der Sande (Lotto Soudal) en 39 seconden op de Fransman Benjamin Thomas (Armée de Terre), die zaterdag de eerste rit won.



Het is voor Drucker de derde overwinning van het seizoen, na eerder een rit in de Ronde van Luxemburg en het nationaal kampioenschap tijdrijden.



Morgen wacht de renners de laatste etappe in de Ronde van Wallonië, over 184,4 kilometer tussen Chièvres en Thuin.