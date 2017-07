BMC verlengt contracten van vier renners

Door: redactie

25/07/17 - 11u46

Alessandro De Marchi. © afp.

Brent Bookwalter, Alessandro De Marchi, Michael Schär en Danilo Wyss fietsen ook volgend seizoen in de kleuren van BMC. De vier renners verlengden hun contract bij de Amerikaanse WorldTourformatie, die het nieuws dinsdag bevestigde.

De Amerikaan Brent Bookwalter (33) en de Zwitser Danilo Wyss (31) zijn sinds 2008 aan de slag bij BMC. Schär (30), landgenoot van Wyss, rijdt sinds 2010 voor de ploeg van manager Jim Ochowicz, de Italiaan De Marchi (31) is er sinds 2015 actief.



"Met Brent Brookwalter en Danilo Wyss hebben we twintig jaar ervaring verzameld bij BMC. Zij beginnen aan hun elfde jaar bij de ploeg en dat zegt genoeg", aldus Ochowicz. "Brent bewijst zich constant in zowel een leidende als een helpende rol en Danilo staat altijd klaar om zijn kopman te helpen, maar laat evenmin een opportuniteit links liggen. Renners met zoveel ervaring in je team hebben, is van een onschatbare waarde."



"Schär is onze wegkapitein. Wat ook de wedstrijdsituatie is, we hebben vertrouwen in zijn vermogen om de kopmannen te ondersteunen, of het nu om een rittenkoers of een klassieker gaat. We zijn heel blij dat Michael verlengt", vervolgt de BMC-manager. "In zijn drie jaar bij BMC heeft Alessandro De Marchi al voor enkele uitstekende resultaten gezorgd, waarbij ritzeges in grote rondes (twee etappes in de Vuelta, red). Daarnaast is hij een belangrijke knecht voor onze kopmannen in de grote rondes."