Groenewegen en Greipel aan het vertrek BinckBank Tour, ook Wanty-Groupe Gobert krijgt wilcard

Sprinters Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) en André Greipel (Lotto Soudal) gaan op 7 augustus van start in de BinckBank Tour, de opvolger van de Eneco Tour. Dat maakte de organisatie vandaag bekend. Wanty-Groupe Gobert kreeg ondertussen de vierde wilcard toegewezen.

Dylan Groenewegen bleef afgelopen zondag in de slotetappe van de Tour de France zijn Duitse rivaal van Lotto-Soudal voor in de sprint op de Champs-Elysées. In de Belgisch-Nederlandse etappekoers krijgen de twee sprinters concurrentie van onder meer wereldkampioen Peter Sagan, in de Tour nog uitgesloten door een elleboog aan Mark Cavendish.



Wanty-Groupe Gobert gaat in Breda ook van start. Het Waalse team van Hilaire Van der Schueren ontving een wildcard van de organisatie. Eerder hadden ook Veranda's Willems-Crelan, Sport Vlaanderen-Baloise en het Nederlandse Roompot-Nederlandse Loterij al een wildcard ontvangen.