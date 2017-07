BMC kondigt einde van opleidingsploeg aan

Door: redactie

Het Zwitsers-Amerikaanse WorldTour-team BMC heeft vandaag aangekondigd op het einde van het seizoen haar opleidingsploeg (renners onder 23 jaar) te ontbinden.

"In tegenstelling tot in het verleden worden de meeste renners vandaag geadviseerd door agenten en die stellen hen andere teams voor", verduidelijkte Jim Ochowicz, de manager van het WorldTour-team van Greg Van Avermaet, Dylan Teuns, Ben Hermans en Loic Vliegen.



BMC laat weten dat het het spijtig vindt dat de Internationale Wielerunie (UCI) geen enkele bescherming biedt aan opleidingsploegen.



Het team, dat in 2013 boven het doopvont werd gehouden en momenteel nog acht renners telde, bracht onder meer de Zwitsers Stefan Küng en Silvan Diller en onze landgenoten Loïc Vliegen, Dylan Teuns en Nathan Van Hooydonck voort.