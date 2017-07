Dylan Teuns steviger aan de leiding na zege in derde rit van Wallonië

MDB

24/07/17 - 16u40 Bron: Belga

Dylan Teuns heeft een uitstekende zaak gedaan in de Ronde van Wallonië. De nog maar 25-jarige renner van BMC versnelde op de laatste helling van de dag en kwam als eerste aan in Houffalize. Hij verstevigt zo ook zijn leidingspositie in de Waalse rittenkoers.