Katusha bindt Reto Hollenstein en Jhonatan Restrepo langer aan zich vast

DM

24/07/17 - 10u40 Bron: Belga

© TDW.

De Zwitser Reto Hollenstein (31) en de Colombiaan Jhonatan Restrepo (22) hebben hun contract bij Team Katusha Alpecin met een jaar verlengd. Het duo ligt daardoor vast tot eind 2018, zo maakte de WorldTourploeg vandaag bekend.

Hollenstein is bezig aan zijn eerste seizoen in loondienst van Katusha, waarvoor hij deelnam aan de Ronde van Frankrijk. De luxeknecht, die overkwam van IAM Cycling, is geen veelwinnaar maar werd vorig jaar wel tweede in de Ronde van België na toenmalig ploegmaat Dries Devenyns.



"Reto is door zijn kracht heel belangrijk voor het team", zegt ploegmanager Jose Azevedo. "Of het nu om voorjaarsklassiekers of rittenwedstrijden gaat, je kan altijd op hem rekenen."



Restrepo vervoegde Katusha in 2015 als stagiair. Begin dit jaar won hij de witte trui als beste jongere in de Tour Down Under. Verder werd de Colombiaan vierde in de Cadel Evans Great Ocean Road Race en tweede in de Ronde van Murcia.



"In de eerste maanden van dit seizoen heeft Jhonatan zijn enorme talent getoond. Nu moet hij nog constanter worden. Als dat lukt, gaat hij ons nog veel plezier bezorgen", aldus Azevedo.